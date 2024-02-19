Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de aday değişikliği /19 Şubat 2024 21:25

CHP'de aday değişikliği

CHP’nin Güngören Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Temel Akkoçlar, sağlık sorunları nedeniyle bugün adaylıktan çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki ilçe için yeni belediye başkan adaylarını belirledi.

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CHP’nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Temel Akkoçlar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ilçesi için Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı.

CHP’den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"GÜNGÖREN VE ESENYURT İLÇELERİNE YENİ ATAMA

İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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