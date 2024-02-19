Beşiktaş 3 puanı ikinci yarıda aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. İlk yarısı pozisyon açısında kısır ve golsüz sona eren karşılaşmayı Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Beşiktaş, haftayı Trabzonspor'un ardından averajla 4. sırada yer tamamladı. 25 puanda kalan Konyaspor ise 19. sırada yer aldı.

Bu sezon ligdeki 8. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10'unda 8 gol 2 asist ile pay sahibi oldu. Cenk Tosun ise bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR





Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçtiğimiz hafta 0-0 berabere biten Kayserispor maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Worrall, Zaynutdinov, Amartey ve Muleka’nın yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica’yı 11’de görevlendirdi.





Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Santos, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Necip Uysal, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda yeni transfer Al-Musrati ve Gedson’u görevlendiren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Rashica, ortasında Muçi, solunda ise Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Santos’un gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.





MASUAKU 10 MAÇ SONRA 11’DE





Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, 10 maç sonra formasına kavuştu. Masuaku, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle son olarak ligin 18’inci haftasında Hatayspor karşılaşmasında görev yapmıştı. Bu maçın ardından milli takıma giden tecrübeli sol bek, ülkesiyle yarı final oynama başarısı göstermiş; Süper Lig’de 8, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev alamamıştı.





ABOUBAKAR 13 MAÇ SONRA MAÇ KADROSUNDA





Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 13 maçlık aradan sonra bir müsabaka kadrosuna dahil edildi. Son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Aboubakar daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.