CHP: Komplonun kaynağı Saray

Öztrak şunları söyledi:







"Saray menşeli bir operasyonun amacı gayet açıktır. CHP’ye kumpas kurmaktır.





CHP'ye karşı düzenlenen bu kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Rahmi Turan kaynağını açıklamıştır. Şimdi, bu isim de bu bilgiyi nereden aldığını açıklamalıdır.





Saray memurlarının operasyonuyla CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP'yi dizayn edecek tek bir güç vardır; o da üyelerimizin seçtiği Kurultay delegeleri ve milletimizdir.





Partimiz kararlı ikitdar yürüyüşünü sürdürecektir."





NE OLMUŞTU?





Sözcü gazetesi köşe yazarı Rahmi Turan, Saray’da güvenilir olduğu bir ismin kendisine CHP'li bir vekilin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın da söz konusu isme CHP'nin başına geçmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini iddia etti. İddianın gündeme oturmasının ardından aralarında Muharrem İnce ve parti üyesi olmayan Metin Feyzioğlu ve Mustafa Sarıgül gibi isimler kulislerde dillendirilmeye başlandı. İsimlerin şekillenmesinin ardından Muharrem İnce jet hızıyla açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kamuoyu ve siyasetten ismin kim olduğunun açıklanmasına yönelik gelen baskı ve çağrılar üzerine Sözcü yazarı Rahmi Turan dün söz konusu kişinin Muharrem İnce olduğunu duyurdu. İnce ikinci bir açıklama yaparak “Kanıtlasınlar, kendimi Taksim’de yakarım” ifadelerini kullandı.





Rahmi Turan bugün yaptığı açıklamada ise “Asla açıklamayacağım” dediği ve bilgiyi kendisine verdiği ismi de açıkladı.





Turan, Saray’a giden CHP’linin Muharrem İnce olduğu iddiasını kendisine gazeteci Talat Atilla’nın söylediğini duyurdu. Turan, “Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana ‘Muharrem İnce’ ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı ‘Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim’ açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır“ açıklamasını yaptı.



