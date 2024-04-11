CHP - AKP bayramlaşmasında 'İsrail ile ticaret' tartışması





"BİR SONRAKİ BAYRAMI RAHAT YAŞAMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

"AMERİKA'DA DA EVSİZLER VAR AMA..."





“BİZ HER ZAMAN ‘İSRAİL İLE TİCARET FİLİSTİN’E İHANETTİR’ DEDİK”





"BUNU AYIRALIM"





"GENÇLERİMİZİN GİTMEK ZORUNDA OLMADIĞI BİR ÜLKE İSTİYORUZ"

AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Sert başkanlığında, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı’nın bulunduğu heyeti; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül’ün olduğu heyet karşıladı.Bayramın gerçek anlamda keyfini çıkaramayan yurttaşlar bulunduğunu ifade eden Nazlıaka, "Parti ayırt etmeksizin yurttaşların sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Geleceksizlik kaygısı yaşayan gençlerin, şiddet sarmalındaki kadınların, kepenk indiren esnafımızın, çocuğuna bayramlık alamayan ailelerin ve tüm yurttaşlarımızın bir sonraki bayramı rahat yaşaması için çabalayacağız" diye konuştu.AKP MKYK Üyesi Hasan Sert de, "Yeni bir seçim döneminden geçtik. Demokratik kurallar içerisinde geçen seçimin sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin pandemiden başlayarak zor günlerden geçtiğini ifade eden Sert, “Halkımızı daha rahat, daha kaliteli yaşam standartlarına götürmek zorundayız. İyi örnekleri görmemiz lazım. Amerika’da da evsizler var ama bu, Amerika batıyor anlamı taşımaz" diye konuştu.Belediyelerin yaptığı çalışmalara değinen Nazlıaka, "Halkı eşitlemeye çalıştık. Ücretsiz SMA testinden tutun da HPV testlerinin bedava olmasına kadar iyi uygulamaları çoğaltmaya çalışacağız" dedi.Nazlıaka, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 54 ürün grubunda İsrail ile ticaret kısıtlamasına gitmesi kararına değindi.Nazlıaka, "Bu karar geç de olsa olumlu bir karar olmuştur. Gazze’yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmı Türkiye’den sağlandı ama geç olmak üzere yine de yerinde bir karar oldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan kız kardeşlerimizin de ne kadar doğru bir eylem sergiledikleri doğrulanmış oldu. Biz her zaman ‘İsrail ile ticaret Filistin’e ihanettir’ dedik. Bu yüzden kısıtlı olan bu kararı takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hasan Sert, Nazlıaka’nın bu sözlerine karşılık, "Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor. Çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor. Dolayısıyla bunu ayıralım" dedi.CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever de "Gençlerimizin gitmek zorunda olmadığı bir ülke istiyoruz. Yoksulluğun ve yoksunluğun olmadığı bir ülke istiyoruz. Sorunlarımız çok büyük ve gönül ister ki bu sorunları birlikte çözmek isteriz" diye konuştu.Aylin Nazlıaka ziyaretin sonunda "Kırmızılar içinde bir bayram olsun. Türkiye’ye kırmızı çok yakıştı" ifadelerini kullandı.Daha sonra CHP ve AKP heyetleri birlikte fotoğraf çektirdi.