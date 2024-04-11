Rusya’da Ramazan Bayramı Coşkusu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camiler doldu taştı. Camilere sığmayan müslümanlar, cami çevresinde sokak ve caddelerde namazlarını kıldı.





Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.





Başkent Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, bayram namazını sokaklarda kıldı.





Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.





Moskova bölgesinde çok sayıda farklı bölgede bayram namazının kılınması için özel alan hazırlandı. Başkentteki camilerde namaz kılmak isteyenler, çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Camilere sığmayan on binlerce müslüman, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.





Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ibadethane yakınlarında caddelerde Müslümanlar, uygun buldukları yerlerde seccadelerinin üzerinde bayram namazını eda etti.





Moskova genelinde camilerde bayram namazına 180 bin Müslüman katıldı. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan açıklamada, bayram namazı, dört cami dahil olmak üzere Moskova'daki altı mekanın yanı sıra Moskova yakınlarındaki 46 yerde kılındı.





St. Petersburg’da 200 bin müslüman camileri doldurdu Benzer manzaralar St. Petersburg’da da yaşandı. Şehir genelinde Ramazan Bayramı'nda ibadete yaklaşık 200 bin Müslüman katıldı





Yoğun güvenlik önlemleri





Moskova’da Prospekt Mira'daki Merkez Camii'nde yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çok sayıda kişi namazı kaldırımlara ve sokaklara halı ve seccade sererek kıldı. Cami çevresinde güvenlik önlemlerinin önceki yıllara göre çok daha yoğun olduğu görüldü. Atlı güvenlik güçleri de çevrede görev yaptı. Saat 07.00'de kılınan bayram namazından sonra imam bayram hutbeside Crocus City'e düzenlenen terör saldırısına da değindi.





Teröristleri lanetleyen imam, "Eğer Allah'ın, özellikle de kutsal oruç ayı olan Ramazan ayında "Öldürmeyin" emrine uymadılarsa, o zaman kim bunlar? Allah'a değil, kendilerini çocukları, babaları, anneleri öldürmeye zorlayan şeytana itaat ettiler. Peki terörle ne başardılar? Böylesine büyük bir günahtan dolayı yeryüzünde de yargılanacaklardır. Ama onları onları ahirette asıl sınav beklemektedir" dedi. Daha sonra cemaate Başkan Vladimir Putin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko'nun bayram tebrik mesajları okundu