Lufthansa, Tahran seferlerini neden durdurdu?

İran saldırısı kısa sürede gerçekleşir mi?

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki 'güvenlik durumu' nedeniyle Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.Şirket ayrıca İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği hava saldırısına karşı Tahran'ın olası misillemesine karşı da alarmda olduğunu belirtti.İran menşeli bir haber ajansı, sosyal medya platformu X üzerinden Tahran hava sahasının askeri tatbikat için kapatıldığına dair Arapça bir haber yayınladı.Ajans, kısa süreliğine gerilimi tırmandıran haberini daha sonra yayından kaldırdı ve böylesi bir haber yayınladığını da yalanladı.Alman hava yolu şirketi, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilmesi ve Tahran'dan yapılması planlanan uçuşları 11 Nisan'a kadar güvenlik sebebiyle askıya aldığını belirtti.Şirket sözcüsü, "Orta Doğu'daki durumu sürekli olarak izliyoruz ve yetkililerle yakın temas halindeyiz. Misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Lufthansa'nın en önemli önceliğidir" açıklamasında bulundu.Lufthansa ve iştiraki Austrian Airlines, ağırlıklı olarak Türk Havayolları ile Orta Doğu menşeli havayolu firmaları tarafından hizmet verilen Tahran'a uluslararası uçuş gerçekleştiren tek Batılı havayolu şirketi.İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yedi İran Devrim Muhafızları mensubunun ölümüne neden olan Şam saldırısı için İsrail'in "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylemişti.7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nde İran destekli Hamas'a karşı savaş başlatan İsrail, Şam'daki saldırının arkasında olduğunu doğrulamadı, ancak Pentagon busaldırıyı teyit etti.İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hamaney'in açıklamasına cevap vererek, İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde karşılık vereceklerini dile getirdi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, İran'ı, İsrail'e saldırması halinde "sürprizler yapmakla" tehdit etti.Amerikan medyasının, ABD ve İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre, ABD ve müttefikleri, İran veya destekledikleri grupların İsrail'deki askeri ve hükümet hedeflerine yönelik füze ya da insansız hava aracı saldırılarının yakın olduğu inancında.ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın İran'dan gelebilecek her türlü tehdide karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkça ifade ettiğini aktardı.