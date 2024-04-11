Muhalefet seçimi kazandı, başbakan istifa etti

Cumhurbaşkanı artık 'topal ördek' mi oldu?





Yönetim sistemi cumhurbaşkanına geniş haklar tanıyor

Güney Kore’de yönetim sistemi cumhurbaşkanına ülke yönetiminde geniş haklar tanıyor.

Ülke yönetimi siyasi çıkmaza girecek mi?





2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimini az farkla kaybetmişti





Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi, seçimlerde uğradığı hezimet sonrasında Başbakan Han Duk-soo ve parti lideri Han Dong-hoon görevlerinden istifa etti.Bunun dışında görev süresi 2027’de sona erecek Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un üst düzey danışmanları da istifasını sundu.Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon, düzenlediği basın toplantısında seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmek için istifa edeceğini söyledi.Han Dong-hoon, “Halkın tercihini kazanmaya yetmeyen partimiz adına halktan özür diliyorum." dedi.Bu seçim sonuçlarının ardından muhafazakar Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, geriye kalan 3 yıllık görev süresini muhalif bir parlamento ile yürütmesi gerekecek.Siyasi uzmanlar Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol için "topal ördük" döneminin başladığı yorumunu yapıyor.,Güney Kore’de siyasi uzmanlar son seçim sonuçlarının muhafazakar Yoon'un ülke yönetimindeki gücünü önemli ölçüde zayıflatacağı görüşünde.Seul merkezli Başkanlık Enstitüsü Direktörü Choi Jin, Halkın Gücü Partisi'nin seçimi kaybetmesiyle birlikte Yoon'un devlet işlerinde "tek bir adım bile atmakta" zorlanacağını vurguladı.Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetteki liberal eğilimli Demokratik Parti, seçimde ittifak yaptığı diğer küçük partilerle birlikte parlamentodaki 300 sandalyenin 192'sini almayı başardı.Genel seçimler, Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol için adeta bir referandum niteliğindeydi.Kyung Hee Üniversitesi Pan-Pasifik Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün eski dekanı Chung Jin-young da muhalefetin parlamentoda çoğunluğu yakalamasıyla, ülkenin gelecek üç yıl boyunca siyasi bir "çıkmaza" gireceğini zira iktidar ve muhalefet partilerinin birbirleriyle anlaşamayacağını ifade etti.Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yoon Suk-Yeol'e karşı yüzde 0,73 farkla kaybetmişti.Son seçimlerde hem iktidar hem muhalefet, küçük partileri de yanlarına alarak oy oranlarını yükseltmeyi hedeflemişti.