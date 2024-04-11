ABD ve Japonya'dan, Çin'e karşı güçlü askeri hamle

'Tamamen savunma amaçlı'

Pekin'in 'arka bahçesindeki bu adımın "tamamen savunma amaçlı" olduğunu vurgulayan Biden, "herhangi bir ulus ya da bölgenin hedef alınmadığını"n altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin ile yaşanan gerilime karşı savunma alanında ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.Beyaz Saray'da, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın onuruna verilen yemekte konuşan ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinde şu ana kadarki "en büyük gelişmeye" imza atıldığını ifade etti.Japonya'nın Asya-Pasifik bölgesinde Pekin'e karşı "kilit bir müttefik" olduğunun altını çizen Biden, bir Japon astronotun "Ay'da yürüyen ilk Amerikalı olmayan kişi" olması konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.Çin'in Tayvan'ı işgali gibi tehditler karşısında ABD ve Japon askeri kuvvetlerini daha çevik hale getirmeyi amaçladıklarını belirten iki lider, ABD'nin Japonya'daki askeri komutanlığının yeniden yapılandırılacağını açıkkladı.söz konusu plan, 1960'lardan bu yana ilişkilerde yapılan en büyük değişiklik olma özelliğine sahip.ABD'li yetkililer, ilişkilerdeki geniş çaplı güçlenişin, eski Başkan Donald Trump'ın kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde Biden'ı yenmesi durumunda bile müttefiklere uzun vadeli destek konusunda güvence vermeyi amaçladığını söyledi.Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrar" çağrısında bulunan Japon Başbakan Kişida ise "Statükoyu güç ya da baskı yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimler nerede olursa olsun kesinlikle kabul edilemez." dedi.Kişida, 2015 yılında Şinzo Abe'den bu yana ABD'ye devlet ziyareti gerçekleştiren ilk Japon lider.ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, devlet ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Japonya'nın on yıllar boyunca katı bir şekilde pasifist olduğunu, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en önemli, değişikliklerden bazılarını" gerçekleştirdiğini söylemişti.