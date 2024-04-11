Samanyolu Haber /Gündem / Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 ölü 5 bin yaralı! /11 Nisan 2024 11:59

Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 ölü 5 bin yaralı!

Ramazan Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü... Tatilin başlangıcından itibaren yaşanan kazalarda 38 vatandaş hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

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Ülkenin dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor...

Bayram tatilinin ilk başladıüı cuma gününden bu yana geçen 5 gününde meydana gelen 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

-Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

-Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.
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