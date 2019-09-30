Samanyolu Haber /Politika / CHP yeni genel başkanını seçmeye hazırlanıyor /30 Eylül 2019 22:13

CHP yeni genel başkanını seçmeye hazırlanıyor

Yeni genel başkanını seçmeye hazırlanan CHP'de kurultay süreci de başlıyor. Partinin MYK toplantısında 37. Olağan Kurultay takvimi ele alındı.

SHABER3.COM

CHP'nin bugünkü MYK toplantısında partinin 37. Olağan Kurultay takvimi belli oldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 37. Olağan Kurultay takvimi ele alındı. Edinilen bilgiye göre kurultay takvimi 8 Kasım'da başlayacak.

CHP KURULTAYI EN ERKEN 18 NİSAN 2020'DE

8 Kasım -1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimi; 14 Aralık 2019 – 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri; 3 Şubat 2020 - 2 Mart 2020 tarihleri arasında da il kongreleri yapılacak. Parti tüzüğüne göre il kongrelerinin bitmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra kurultay yapıalcak. Buna göre CHP'nin 37. Olağan Kurultayı en erken 18 Nisan 2020 tarihinde yapılabilecek.
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