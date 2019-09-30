İmamoğlu'ndan İyi Parti'ye kritik ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Partililer ile buluştu. İmamoğlu, buluşmanın maksadın, “Seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı.” olarak açıkladı.





İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milletin malıdır, devletin malıdır. O anlayışla hareket ediliyor. Yönetim, tamamen bu zihniyet üzerine hareket ediyor. ‘Hiçbir şekilde partizanlaşılmayacak’ düsturuyla hareket edildi." dedi.





İYİ PARTİ'NİN 39 İLÇE BAŞKANI HAZIR BULUNDU





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetimiyle yaptığı toplantının bir benzerini İyi Partililerle de yapıldı.





İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve il yöneticileri ile 39 ilçe başkanını Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.





İmamoğlu, “Temelde, seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı. Hem geçmiş olan 3 aylık minik bir özeti hem de önümüze dönük bir kısım değerlendirmeleri, İyi Parti İl Başkanımız ve bütün İstanbul'u temsilen siz değerli başkanlarla sohbet etme arzumuz oluştu.” diye konuştu.