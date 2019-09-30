Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den 'sürpriz' açıklaması /30 Eylül 2019 22:04

Fatih Terim'den 'sürpriz' açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Paris Saint Germain maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Belki de Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan bir takımla oynayacağız. Bir kere bunun keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi, takımını PSG karşısında izleyecek. Sahada bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz" dedi.

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Fatih Terim: PSG’ye saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

”Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum.Bir derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan,bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız.

Buralarda olunca PSG ile, Real Madrid'le oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak Galatasaray.

Belki de Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan bir takımla oynayacağız. Bir kere bunun keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi, takımını PSG karşısında izleyecek. Sahada bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz.

Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın.”
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