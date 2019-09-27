Ali Koç'un cezası Tahkim'den döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen cezayla ilgili kararını açıkladı.





Tahkim Kurulu, 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.





Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası vermişti.





TERİM İÇİN "SİCİL BOZUK" DEMİŞTİ





Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için, "Sicili bu kadar bozuk bir antrenör." ifadesini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Terim, "Cevap vermeye değmez arkadaşlar." demişti.