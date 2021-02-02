Samanyolu Haber /Politika / "CHP'de 3 eski genel başkan devrede" iddiası /02 Şubat 2021 21:56

"CHP'de 3 eski genel başkan devrede" iddiası

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacakları ileri sürülen 3 CHP'li vekilin, 3 eski genel başkanla görüştükten sonra karar verecekleri iddia edildi.

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Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP’li eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfi Baydar ve Hakkı Akalın’ın yarın 3 eski genel başkanla ayrı ayrı görüşeceği öğrenildi.

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy’un CHP’den istifalarının ardından kulisler ve görüşme trafiği hareketlendi. Eski CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski İzmir Milletvekili Hakkı Akal’ın yarın CHP’nin 3 eski Genel Başkanıyla görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dudu, Baydar ve Akalın yarın saat 11.00’de Murat Karayalçın, saat 14.00’te Hikmet Çetin ve saat 16.00’da Deniz Baykal’ı ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaretlerin ardından 3 eski milletvekilinin kendilerine bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.
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