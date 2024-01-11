Samanyolu Haber /Politika / CHP'de 6 büyükşehir adayı daha belli oldu /11 Ocak 2024 01:36

CHP'de 6 büyükşehir adayı daha belli oldu

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu.

Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.

Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.

BÜYÜKERŞEN SÜRPRİZİ

Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi.

MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Belirlenen diğer illeri ise şöyle;

Artvin: Bilgehan Erdem
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı: İlhan Tekin
Giresun: Fuat Köse
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis: Hakan Bilecan
Niğde: Hulusi Özen
Osmaniye: Serkan Karayiğit
Sinop: Mehmet Gürbüz
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Yozgat: Özkan Şengül
Zonguldak: Tahsin Erdem

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ETİMESGUT ADAYI OLDU

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nın ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

MUHATTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili de Yücel, şunları söyledi;

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."
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