CHP'de 6 büyükşehir adayı daha belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu.



Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.



Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.



BÜYÜKERŞEN SÜRPRİZİ



Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi.



MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.



Belirlenen diğer illeri ise şöyle;



Artvin: Bilgehan Erdem

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı: İlhan Tekin

Giresun: Fuat Köse

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis: Hakan Bilecan

Niğde: Hulusi Özen

Osmaniye: Serkan Karayiğit

Sinop: Mehmet Gürbüz

Tunceli: Ali Mustafa Çelik

Uşak: Özkan Yalım

Yalova: Mehmet Gürel

Yozgat: Özkan Şengül

Zonguldak: Tahsin Erdem



ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ETİMESGUT ADAYI OLDU



CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;



"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nın ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."



MUHATTİN BÖCEK AÇIKLAMASI



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili de Yücel, şunları söyledi;



"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."