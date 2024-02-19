Samanyolu Haber /Gündem / CHP'deki Hatay zirvesinden ilk açıklama /19 Şubat 2024 13:28

CHP'deki Hatay zirvesinden ilk açıklama

Adaylığı günlerdir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

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Bugüne dek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde bin 127 adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay düğümü için kritik zirve...

6 Şubat anmasında protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, büyükşehir adaylarının reklam filminde yer almamıştı. Savaş, protestolar sonrası "Korkmayacağım, sinmeyeceğim" diyerek daha sonra TİP'in adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı hedef almıştı. Son olarak CHP'nin pazar günü Ankara'da gerçekleştirdiği aday tanıtım etkinliğinde adı okunmayan ve toplantıya katılmayan Savaş'ın anketlerdeki desteğinin düşüş eğiliminde olduğu belirtilmişti.

Savaş ve ekibi günler süren adaylık krizi sonrası soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş ile görüştü. Özel görüşme öncesinde "Doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz" mesajı verdi. 

Genel Merkez'deki görüşme trafiğinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi. 
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