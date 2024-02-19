Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem /19 Şubat 2024 13:35

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğanşehir olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Açıklamada, saat 12.23'te meydana gelen depremin derinliğinin 17.7 kilometre olduğu bilgisine yer verildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
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