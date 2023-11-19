Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Erdoğan'ın 50+1'i değiştirme önerisine 'ucube sistem' eleştirisi /19 Kasım 2023 09:50

CHP'den Erdoğan'ın 50+1'i değiştirme önerisine 'ucube sistem' eleştirisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi getirdiği seçim yasasını değiştirme mesajına tepki geldi. CHP’li Murat Emir, “Anayasayı değiştirip daha düşük yüzdelerle seçilme derdine düştüler. Bu, ucube sistemin daha da geriye götürülmesidir” dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde seçimin kazanılması için şart olan yüzde 50+1 koşuluna değinen Erdoğan, mayıs ayında seçimlerin ilk kez ikinci tura kalmasına neden olan şartın kaldırılabileceğini söyledi. Erdoğan, “50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde cumhurbaşkanı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa. Ama oy sayısı itibarıyla ‘En fazla oyu alan aday seçilir’ dendiği zaman seçim hızlıca tamamlanır” ifadelerini kullandı. Erdoğan bu sözler üzerinden yeni anayasa çağrısını yineledi.

‘50+1 TARTIŞMASINI...’
Erdoğan’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Uzun zamandır Tayyip Erdoğan her doğana göre değil Erdoğan’a göre bir anlayış içerisinde. Son dönemdeki anayasa tartışmaları da buna son örnek. 50+1 tartışmasını şimdiden açmak gelecek dönem adaylığı için bir hazırlık çerçevesi diye görülebilir” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliği sırasında komisyonda yapılan tartışmaları anımsattı. O zaman 50+1 şartının yanlış olduğunu söylediklerini belirten Emir, “Biz 50+1’i alanın her şeyi kazandığı, bütün güçlerin bir kişide toplandığı bir sistemin demokratik olmayacağını söylediğimizde ‘Hiç merak etmeyin, bu kişi yüzde 50+1’i almak için birçok kişinin desteğine ihtiyaç duyacak, bir ortalamayı temsil edecek. Dolayısıyla bu kadar güç verilmesinde sorun yok’ diyorlardı. Yani bunca gücü 50+1 ile meşrulaştırıyorlardı. Fakat zamanla bunun sakıncasını herkes gördü” ifadelerini kullandı. 

‘NİYETLERİNİ SÖYLEMİŞTİK’
İktidarın yüzde 50+1’i almakta zorluk gördüğünü söyleyen Emir, “Bunu görünce de anayasayı değiştirip daha düşük yüzdelerle seçilme derdine düşüyorlar. Ama bunu yaparken yetkiler aynı kalıyor. Bütün yasama, yürütme, yargıda belirleyici oluyorlar ama bu kişi yüzde 50+1 bile almadan seçilecek. Bu ucube sistemin daha da geriye götürülmesidir” dedi.

Yargıtay üzerinden çıkan yargı krizinin amacının anayasa değişikliği olduğunu söylediklerini anımsatan Emir, “Biz zaten niyetlerini söylemiştik. Şaşırmıyoruz. Şimdi ‘Kurumlar arası çatışmayı bitiriyoruz’ görüntüsüyle Türkiye’yi daha da geriye götürecek, AYM’yi işlevsizleştirecek maddelerle karşımıza çıkmayı planlıyorlar. Ama CHP’nin tutumu net. Zaten 50+1 sakıncalı bir sistem bir de bunun çok daha düşük oranlarla seçilmesi bugünün bile gerisine gider. Bu konuda tartışmaya açık olmadığımızı söylüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın anayasaya uygun olmadan aday olurken, bir sonraki dönem için de yorum yapmasına değinen Emir, “2018 anayasa değişikliği zaten bir kişi için yapılmıştı. Bir kişinin rahatı için anayasa yaparsanız bunun sonu belli olmaz. Erdoğan neye ihtiyaç duyuyorsa onu anayasa değişikliğine sokmaya çalışıyor. Oysa 50+1’i isterken neler dedikleri ortada” tepkisini gösterdi.

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