Samanyolu Haber /Spor / Berlin’de tarihi gece: Türkiye, Almanya’yı 3-2 mağlup etti /19 Kasım 2023 01:34

Berlin’de tarihi gece: Türkiye, Almanya’yı 3-2 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milliler, elemelerdeki Galler maçı öncesinde Almanya’yla dostluk maçında karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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A Milli Futbol Takımı, Berlin’de karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milliler, elemelerdeki Galler maçı öncesinde Almanya’yla dostluk maçında karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nı dolduran on binlerce Türk seyirci, maç boyunca desteğini eksik etmedi.

MAÇIN KISA ÖZETİ

A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı’nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi. Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan’ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı. A Milli Takım, soyunma odasına 2-1’lik skorla önde gitti.

Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım’da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Bartosz Frankowski, VAR’ı da dinledikten sonra Füllkrug’un golünü verdi. A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim’in yere indirmek istediği top, Havertz’ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2’ye getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti.

MONTELLA FARKI

Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.

FERDİ VE ABDÜLKERİM BİR İLKİ YAŞADI

İlk yarıda Ferdi’nin golünün asistini yapan Abdülkerim Bardakcı milli takımdaki ilk asistini yaparken, Ferdi Kadıoğlu da ilk golünü atma başarısı gösterdi. 90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmazken, Vincenzo Montella yönetiminde Milliler 18 yıl sonra Almanya karşısında galibiyetle ayrıldı.
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