CHP'den Libya tezkeresine destek yok









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Libya’da görev verilmesine karşı çıktı, TBMM’ye gelecek “Libya tezkeresi”ne “Hayır” oyu vereceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İhvan aşkı”yla Türkiye’nin dış politikasını şekillendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kendisini kefenle karşılayanları Libya’ya göndersin. Türkiye bölgede elbette güçlü olmak zorundadır. Ancak Türkiye iki tarafla da görüşmeli ve barışı sağlayan taraf olmalıdır” dedi.





Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekât yapmasının ne gibi yarar sağladığı sorusunu yönelttiğini ve bunun halen geçerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





“Eğer siz Dışişleri Bakanlığı’nı devre dışı bırakıp Saray’daki bir avuç insanla İhvan eksenli bir dış politika oluşturursanız geleceğiniz nokta burasıdır. İdlibli kardeşlerimiz gelecek diyor. Götür Saray’da besle bunları. Yap çadırları, hamisi benim bunların de. Şimdi başımıza Libya çıktı. Suriye’deki meşru hükümeti tanımıyorsunuz. Niçin, Esad olduğu için ama Libya’daki meşru hükümeti tanıyorsunuz. BM kabul ettiği için. Esad’ı da BM kabul ediyor. Libya’ya İhvan kardeşliği için gidiyor, Suriye’ye gidildiği gibi... Türkiye’nin sağlıklı bir dış politikası yok. Tamamen İhvan endeksli bir dış politika yapıyoruz. Mısır’la dış politika bu çerçevede belirlendi.”





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin TBMM’ye getirilecek tezkereye destek vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Erlerimizin Arap çöllerinde şehit olmasının gerekçesi ne?” dedi.





Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Atatürk de Libya’ya gitti” şeklindeki sözünü de eleştirdi ve şöyle dedi:





“Bu kadar tarih bilgisinden yoksun olan bir kişi ilk kez görüyorum, devleti yönetenler arasında... Libya o zaman Osmanlı toprağı. Osmanlı toprağını korumak için Osmanlı paşasından ne beklenir. O da gidecek oraya mücadele edecek. Sadece o değil ki İnönü de Osmanlı coğrafyasında savaştı. Ama şimdi Libya devletine ait. Hangi gerekçeyle oraya gidiyoruz. Mısır oraya tanklarını soktu, ne olacak şimdi Libya? Bizim askerimiz Rusya, Mısır ve Libya güçleriyle çatışacaklar”.





TOGO kuleleri konusunda Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda ise şöyle konuştu:





“Olayın özünde yatan aslında şu: Rantiyeciler, yargıyı kullanarak ve idareyi dolaylı olarak devre dışı bırakarak kendi rantlarını sağlıyorlar. Yargı rantlara hukuki kılıf hazırlıyor. Karar verilinceye kadar bitti. Bittikten sonra rantiyeye kazanılmış hakkı oldu. Haksızlığın, usulsüzlüğün, yolsuzluğun, kul hakkı yemenin kazanılmış hakkı mı olur? Hangi haktan bahsediyorsunuz.”





Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Projenin yapılacağına inanmadığını, gündemin değiştirilmeye çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, “Hangi parayla yapacaklar. Katarlılara güveniyorlar, onlar gelip yapacak” ifadelerini kullandı.





Proje sayesinde Erdoğan’ın “fizikçi, kimyacı olduğunu da kamuoyunun öğrendiğini” söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir de ahlak, erdem, adalet nedir bunu öğrense mutlu olacağım” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, yeni kurulan partilerle yeni ittifakların da gündeme gelebileceğini dile getirdi. Türkiye’nin demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar bağlamında ayrıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan’ın parlamenter demokrasiden yana oldukları açıklamasını yaptığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, “Bu bizi memnun ediyor. Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz. A veya B partisinin iktidarından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir rejimi ihya etmelidir. Demokrasiden yana olanların işbirliği yapmaları gerekir... Önce demokrasi üzerinde uzlaşacağız. Kişiler gelip geçicidir” dedi.