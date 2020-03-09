Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Koronavirüs'ten ilk ölüm /09 Mart 2020 19:52

Almanya'da Koronavirüs'ten ilk ölüm

Dünyada paniğe neden olan koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 4 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Virüs salgını Avrupa'yı etkisi altına aldı.

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Almanya'da bin 164 kişide virüse rastlanmıştı. İlk ölüm haberleri de geldi. Reuters, Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez ölüm gerçekleştiğini aktardı.

Ajansın haberine göre iki kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ile Heisenberg bölgesinde yaşayan bir hasta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıkmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edilmişti.

Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 122’ye yükselirken Covid-19 vakası da 80 bin 735’e ulaşmıştı.
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