Samanyolu Haber /Politika / CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş! /15 Kasım 2022 09:32

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Çanakkale’de CHP üyesi Feridun Topal isimli vatandaş kendisinden habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığını öğrendi. CHP'li Topal’ın AKP üyesi olduğunu öğrendiği anları Gelecek Partili başkan paylaştı.

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

ANKA'nın haberine göre, Çanakkale’de yaşayan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Feridun Topal isimli vatandaş, e-Devlet uygulamasından siyasi parti üyeliğini sorgulayınca 2019 yılında AKP üyesi yapıldığını öğrendi.

Feridun Topal’ın AKP üyesi olduğunu öğrendiği anlar, çevresindeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Topal, kameraya cüzdanındaki CHP üyelik kartını gösterdi.

“BİRİSİ LÜTFEN BU SKANDALI BİZE AÇIKLASIN”

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Feridun Topal’ın AK Parti üyesi yapıldığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüyü bugün sosyal medya hesabında yayınladı.

Özsüer, “Bir üye skandalı daha. Bu kez başrolde AKP Çanakkale teşkilatı var. ‘Uzun yıllardır CHP üyesiyim ben’ diyen, hatta CHP üye kartı bulunan Feridun Topal adlı vatandaşımız, 2019 yılından beri AKP üyesi çıktı. AKP Çanakkale teşkilatından birisi lütfen bu skandalı bize açıklasın.” dedi.
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CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

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