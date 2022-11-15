Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş, duruşmada kalp krizi geçirdi! /15 Kasım 2022 09:37

Levent Göktaş, duruşmada kalp krizi geçirdi!

Bulgaristan'daki haber ajansı BTA, Hablemitoğlu suikastı davasında firari olan ve Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın bugün çıktığı duruşma salonunda kalp krizi geçirdiğini yazdı.

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Bulgar basını yazdı: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, duruşmada kalp krizi geçirdi!
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Eylül ayında Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

BTA'nın haberine göre; dün Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Göktaş, kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Duruşmada Levent Göktaş tercüman vasıtasıyla 9 Kasım'dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiğini söyledi. Göktaş'ın fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım'a ertelendi. Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ise 25 Kasım'da yapılacak.
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