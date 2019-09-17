Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isim Feyzioğlu'nun davetini reddetti: Son dönemdeki fiilleriniz... /17 Eylül 2019 13:05

CHP'li isim Feyzioğlu'nun davetini reddetti: Son dönemdeki fiilleriniz...

Türkiye Barolar Birliği’nin 50. kuruluş yıl dönümü etkinliği için avukatlara davetiye gönderen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ilk red yanıtını aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan ve bu nedenle baroların tepkisini çeken Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB'nin 50. yıl dönümü etkinliği öncesi protesto edildi.

CHP Ankara Milletvekili ve Ankara Barosu üyesi Ali Haydar Hakverdi, "Türkiye Barolar Birliği’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliği için kendisine davetiye gönderen Feyzioğlu'na ret yanıtı verdi ve davetiyeyi iade etti.

sol.org.tr'de yer alan Hakverdi'nin Feyzioğlu'na yanıtı şöyle:

Sayın, Av.Metin FEYZİOĞLU,

Türkiye Barolar Birliği’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü ve 2019 – 2020 Adli Yılı Açılışı dolayısı ile verdiğiniz akşam yemeğine dair davetiyeniz tarafıma ulaşmıştır.

Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu yana her zaman hukukun üstünlüğünü, özgür savunmayı ve yargının bağımsız ve tarafsız kanadını temsil etmiştir. Son dönemde ise tarafınızın yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren filleri, Türkiye Barolar Birliğinin kurumsal saygınlığına ve Avukatlık mesleğinin evrensel ilkelerine ters düşmektedir. 

Bu nedenle davetiyenizin iadesi uygun bulunmuştur. 
Ali Haydar Hakverdi
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