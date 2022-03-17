CHP'li isimden partisiyle ilgili Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Seçim süreci yaklaşmaya devam ederken, ittifakların cumhurbaşkanı adayları da tartışılmaya devam ediyor.





Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değilken bu konuyla ilgili bir açıklama da CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'den geldi.







CHP PM Üyesi Eren Erdem Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı.

Seçim yasası ile ilgili görüşlerini de belirten Erdem, “Bu yasanın ittifak sistemlerinde dağınıklığa yol açacağı yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Biz bu konuda her türlü formülü üretebilecek masaya sahibiz çünkü amacımız, Türkiye’de Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi getirmek” ifadelerini kullandı.









Erdem, “CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır” ifadelerine yer verdi.Gündeme dair de açıklama yapan Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine, “Biz bu dile karşıyız, bu dili ortadan kaldıracağız, siyasete nezaketi geri getireceğiz. Süleyman Soylu’ya onun dili ile cevap vermek bizim kültürümüze aykırıdır" yanıtını verdi.