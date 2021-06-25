Samanyolu Haber /Politika / CHP'li Sera Kadıgil istifa ederek TİP'e katıldı /25 Haziran 2021 11:54

CHP'li Sera Kadıgil istifa ederek TİP'e katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

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Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında “Artık aynı çatı altında olmasak da ülkemizi AKP karanlığından kurtarmak için her daim yan yana ve omuz omuza olacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil bilakis biraz daha solunuzdan destek olabilmek için atıyorum. Hem önümüzdeki tarihi seçim sürecinde, hem de elbirliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiğimizde, hepimizin iyiliğine olduğunu düşündüğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum” dedi.

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