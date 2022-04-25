CHP'li Tanrıkulu için '1915' soruşturması

CHP'lil Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da paylaşımda bulundu. Tanrıkulu paylaşımında, "107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" dedi.







Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına' dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

