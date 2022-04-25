Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Tanrıkulu için '1915' soruşturması /25 Nisan 2022 18:02

CHP'li Tanrıkulu için '1915' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle soruşturma başlattı.

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CHP'lil Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da paylaşımda bulundu. Tanrıkulu paylaşımında, "107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" dedi.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına' dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.
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