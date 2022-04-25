Elon Musk beyin çipleriyle zayıflatacak!

Son günlerde Twitter’da rol almaya çalışan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bir yandan da dikkat çeken bir başka projesi için çalışmalara devam ediyor.







Musk, geçen yıl nisan ayında beyin çipi teknolojisi Neuralink ile implante edilmiş bir maymunun videosunu yayınlamıştı. Dokuz yaşındaki makak maymunu, kimseye ihtiyaç duymadan bir video oyunu oynarken görülmüştü. Musk’ın şirketi Neuralink, insanlı deneyler için hazırlıklar yaparken beyin çipinin kullanım alanını da geliştirmeye çalışıyor.





Elon Musk, sadece birkaç yıl içinde Neuralink beyin çipi implantını piyasaya sürebilir ve beyin travması olan hastalara yardım etmenin yanı sıra, insanların kilo vermelerine de yardımcı olabilir.





YENİ BİR İŞLEVİ DAHA DUYURULDU: KİLO VERDİRECEK

Musk, beyin-makine arayüzü başlangıcı Neuralink’in; bir bilgisayarın beyinle doğrudan iletişim kurmasına ve hatta aktivitesini uyarmasına izin verebileceğini söyledi.





Neuralink’in beynin belirli bölgelerini hedefleme yeteneğinin, iştahtan sorumlu olan hipotalamus bölgesini kontrol etmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin icadı, beyin yaralanmalarından muzdarip insanlara da yardımcı olabilir.





Musk bir TED röportajında şunları söyledi: “Neuralink’te aldığımız e-postalar yürek parçalayıcı. Birinin hayatının baharında bir motosikletle kazası yaptığı ve 25 yaşında kendini bile besleyemediği gibi… Bu, bizim düzeltebileceğimiz bir şey.”





PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Neuralink hâlâ geliştirilme aşamasında. Şirket maymunlar üzerinde deneyler yapmış olsa da henüz insanlı deneylere başlamadı. Ancak Musk’a göre söz konusu teknoloji çok daha yakın zamanda ulaşılabilir olabilir. Hatta bu konudaki beklentisinden Twitter’da da bahsetti ve “beş yıldan daha kısa olabilir” açıklamasını yaptı.





Beyin implantı fikri korkutucu görünse de bazı araştırmacılara göre biraz daha zayıflamak için bir beyin implantı yaptırmak, mevcut tıbbi prosedürlerden daha az müdahaleci olabilir. Beynin içine elektrotlar girecek şekilde kafatasına yerleştirilen mikroçipin, sindirim sistemini fiziksel olarak değiştirmekten daha tehlikeli olmayacağı düşünülüyor.





Ayrıca Neuralink’in sadece tıbbi kullanımları olmayacak gibi görünüyor. Geçen ay, gelen talepler üzerine orgazm bile verebileceği iddia edildi.