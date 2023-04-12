Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin seçim kampanyası ve sloganı ortaya çıktı /12 Nisan 2023 09:31

CHP'nin seçim kampanyası ve sloganı ortaya çıktı

Milletvekili aday listelerinin belirlenmesinin ardından partiler kampanyalarına başlıyor. Seçim maratonunda CHP'nin de kampanya detayları belli oldu.

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CHP, milletvekili aday listelerinin de belirlenmesiyle seçim kampanyasını başlatıyor. Partinin sloganı ‘Türkiye hakkını alacak’ olarak belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ‘Sana Söz’ sloganıyla seçim kampanyasını başlatmıştı. Ayrı bir kampanya da yürütecek CHP’de hem ittifak vurgusu hem de parti sloganı öne çıktı.

Diken’den Altan Sancar'ın ulaştığı kampanya ayrıntılarına göre CHP’nin parti sloganı ‘Türkiye hakkını alacak’ olarak belirlendi. Diğer yandan, ittifakı vurgulamak ve ortak listelerin gerekliliğine işaret etmek için ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ söylemi öne çıkarılacak.

Milletvekili adaylarının tanıtımlarında aynı sloganlar kullanılacak ve kampanya şehirler için özelleştirilecek. Böylece vekil adaylarının kentlerine özgü kampanya ekipmanlarında kentlerin adı kullanılarak yurttaşlara haklarını alacakları söylenecek. Özelleştirilen kampanya ‘İstanbul hakkını alacak’, ‘Muğla hakkını alacak’ gibi örneklerle kentlerde dolaşıma sokulacak.

Kampanya için her milletvekili adayının kişisel web sitesi açması istendi. Kartvizitlerde yalnızca ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ sloganı kullanılacak.

CHP’nin kampanya rengiyse mavinin tonları olarak belirlendi ve Kılıçdaroğlu’nun kampanyasıyla uyum amaçlandı.

‘ÇOCUKLAR HAKKINI ALACAK’
Kampanyada çocuklara için ayrı bir söylem öne çıkacak. ‘Çocuklar hakkını alacak’ sloganına ek olarak hazırlanacak balonlarda “Çocuklar hep gülecek” ifadesine de yer verilecek. Balonlarda kullanılacak renklerin Türkiye’deki yaygın herhangi bir görüşün rengi olmamasına özen gösterilecek.
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