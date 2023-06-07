CIA Direktörü'den 'gizlı' Meriç ve Dedeağaç ziyareti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.





Yunan basınında çıkan haberlerde; Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.





Haberlerde; Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden, Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.





Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.