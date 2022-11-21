Çiftçinin gübre maliyeti yüzde 226 arttı

Türkiye İstatistik Enstitüsü, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Buna göre tarımsal girdi maliyetlerinde yıllık yüzde 138,15, aylık ise yüzde 2,90 artış gerçekleşti.





Tarım-GFE endeksinde bir önceki yılın eylül ayında maliyetler yüzde 27,79 artış göstermişti. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında maliyetlerin 19 kat arttığı görüldü.













On iki maliyet kalemine yer verilen tabloda artış en çok yüzde 226,63 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü. Öte yandan veteriner harcamaları yüzde 38,73 ile en az maliyet olarak yer aldı.





Tarımın sürdürülebilmesi için gerekli olan hayvan yemi, tarımsal ilaçlar gibi maliyet hesabı içerisine giren yedi kalemde ise yüzde yüzün üzerindeki artış dikkat çekti.



