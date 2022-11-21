Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçinin gübre maliyeti yüzde 226 arttı /21 Kasım 2022 13:02

Çiftçinin gübre maliyeti yüzde 226 arttı

TÜİK’in yayımladığı tarımsal girdi fiyat endeksine göre Eylül ayında maliyetler yüzde 2,90 arttı. En çok artış yüzde 226 ile gübre ve toprak geliştirici ürünlerde, en az artış ise veteriner harcamalarında görüldü.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Enstitüsü, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Buna göre tarımsal girdi maliyetlerinde yıllık yüzde 138,15, aylık ise yüzde 2,90 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE endeksinde bir önceki yılın eylül ayında maliyetler yüzde 27,79 artış göstermişti. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında maliyetlerin 19 kat arttığı görüldü.



On iki maliyet kalemine yer verilen tabloda artış en çok yüzde 226,63 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü. Öte yandan veteriner harcamaları yüzde 38,73 ile en az maliyet olarak yer aldı.

Tarımın sürdürülebilmesi için gerekli olan hayvan yemi, tarımsal ilaçlar gibi maliyet hesabı içerisine giren yedi kalemde ise yüzde yüzün üzerindeki artış dikkat çekti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftçinin gübre maliyeti yüzde 226 arttı Sonraki Haber >>

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:07