Çiftçiyi fare korkusu sardı

Bu yıl kar yağışının olmaması ve havaların çok sıcak gitmesi, Anadolu'da fare popülasyonu artışına sebep oldu. Fare nüfusunun artması ise hububat başta olmak üzere pek çok ürünün rekoltesini olumsuz etkileyebilir.





Fare istilası sebebiyle yaşanacak olası bir rekolte kaybının da halihazırda yüksek olan gıda fiyatlarında daha fazla artışa sebep olmasından endişe ediliyor.





Fare nüfuunun artışına ilişkin değerlendirme Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) raporuna da yansıdı.





TMO'nun Aralık 2023 Fenolojik Değerlendirme Raporu'na göre, yağışlar geçen yıla göre artsa da sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.,





İç Anadolu Bölgesi'nde aralık ayında uzun yıllar ortalama sıcaklık 1,4 derece iken, 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklığı 5,5 derece oldu.





İÇ ANADOLU'DA YAYILDI

Sıcaklıkların yükselmesinin ise fare popülasyonunu artırdığı belirtildi.





Raporda, "Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Eskişehir’de kasım-aralık aylarında sıcaklığın normalin üzerinde olması gibi genel iklimsel koşulların tarla faresi popülasyonunda ciddi artışa neden olduğu tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.





KÖSTEBEK DE ARTIYOR

Raporda ayrıca, "Sivas ve Eskişehir’de ortalama sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle iklim koşullarına bağlı olarak fare yanında köstebek popülasyonunda da artış gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.





Ayrıca Konya’da üreticiler tarafından fare mücadelesi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Gaziantep’te de aynı şekilde fare popülasyonunda artış gözlendiği ve çiftçiler tarafından ilaçlama yapıldığı belirtildi.





KARADENİZ VE EGE'YE DE YAYILDI

Karadeniz bölgesi için yapılan değerlendirmede ise, "Bölge genelinde hububat ekili arazilerde yoğun fare popülasyonu bulunmakta olup bazı çiftçilerin fare ile mücadele için fare zehri kullandıkları, ancak çoğu arazide henüz bir mücadele yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.





Denizli’de de İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından fare mücadelesi hakkında bilgilendirme yapılarak talep eden üreticilere zehirli buğday verildiği ve üreticilerin bireysel olarak fare ile mücadele yaptıkları aktarıldı.





Raporda üreticilerin çevreyi ve diğer canlıları dikkate alarak fareyle mücadeleye başlamaları gerektiği, aksi takdirde tarlalarda telafisi mümkün olmayan zararlarların yaşanabileceği belirtildi.





FARELER ÜRÜNLERE NASIL ZARAR VERİYOR?

Raporda fare istilası hakkında verilen bilgilere göre, sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasının üzerinde olması gibi iklimsel koşullar tarla faresi popülasyonunda ciddi artışa neden oldu.





Tarla fareleri ülke genelinde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi önemli ölçüde tehdit eden bir zararlı. Farelerin zarar dereceleri popülâsyon yoğunluğuna bağlı olarak yüzde 100'e kadar ulaşabiliyor.





Tarla fareleri, kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle ürünlere zarar veriyor.





Ayrıca farelerin beslendikleri alandaki besin tükendiğinde bu canlılar başka alanlara da geçerek zararlarına devam ediyor.