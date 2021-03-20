Çin aşısı yaptıranlar Avrupa'ya giremeyebilir

Yunanistan'ın ilk teklif eden ülke olduğu aşı pasaportunda Brüksel çeşitli adımlar atmaya başladı.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Leyen, ilk olarak Yunanistan’ın girişimiyle ortaya atılan ‘aşı pasaportu’nda çerçevenin oluşturulmaya başlandığını açıkladı.





Haziran'da uygulamaya geçilmesi planlanırken, Avrupa Birliği (AB) yalnızca Avrupa İlaç Kurumu’nun onayladığı BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarını yaptıranlara birlik içinde dolaşım izni vermeyi düşünüyor. Bunun dışında Rusya’nın Sputnik V aşısının AB’de kullanımı için ön değerlendirme süreci devam ediyor. Üretici firmanın başvuru yapması ve onay çıkması halinde yaz aylarında Sputnik V aşısının da AB’de kullanılması ihtimali bulunuyor.





Bu durumun hem ihracatı hem de turizmi etkileyeceğini belirten sektör temsilcileri harekete geçilmesini istiyor.





Turizm sektöründekiler aşı pasaportu nedeniyle turizmin sadece Rusya'ya bağlı olabileceği endişesini de dile getirdi.





Aşı sertifikasında, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığı, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğu gösteren bilgi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belge ve Covid-19 PCR veya hızlı antijen test sonucu yer alacak.





Bunun dışında ülkeler kendileri, Avrupa İlaç Kurumu onayı olmayan aşıları yaptırmış kişilerin ülkelerine giriş yapıp yapamayacağına karar verecek.





Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de de geçerli olacak.





Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB’de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.