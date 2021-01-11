Çin aşısına dünyada ilk onay: Yüzde 65 etkili çıktı

Türkiye'nin bu yıl için 50 milyon doz sipariş ettiği tek aşı olan ve testleri henüz devam eden Sinovac aşısının ocak ayı ortasından itibaren kullanılmaya başlanması bekleniyor.



Gıda ve İlaç Ajansı'ndan (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen 'CoronaVac' aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.





Son klinik çalışmalar, 'CoronaVac' aşısının yüzde 65.3 etkili olduğunu ortaya koydu.





Endonezya, aşının 3. faz çalışmalarında yer alıyordu. Böylece Sinovac'ın aşısı ülkede kullanım izni alan ilk aşı oldu.





Ülkede, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği aşıdan, 6 Aralık 2020'de 1.2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1.8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edilmişti.





Aşılama 14 Ocak'ta başlayacak





Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşılamanın 14 Ocak'ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.





Sadikin, ülkede 13 Ocak'ta ilk aşının Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacağını açıklamıştı.





Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı COVAX'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin edecek.





Toplam vaka sayısının 828 bin 26'ya ulaştığı Endonezya'da bugüne kadar 24 bin 129 kişi hayatını kaybetti.