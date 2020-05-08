Çin Dünya Sağlık Örgütü'nün soruşturmasını destekleyecek









Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsünün çıkış noktasını bulmak amacıyla yürüttüğü çabaların desteklendiği ifade edildi. Çin hükümeti ayrıca virüsün laboratuvar üretimi olduğu şeklindeki bazı iddiaları bir kez daha reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Başkan Donald Trump'ın Corona virüsü salgınını Pearl Harbor ve 11 Eylül 2001 saldırılarına benzetmesine ilişkin bir soru üzerine Amerika'nın gerçek düşmanının Çin değil, Corona virüsü olduğu yorumu yaptı.