5G baz istasyonları şimdi Kanada'da da hedefte

Saldırılar sosyal medyadan paylaşılarak ülke çapında bir akıma dönüştü





ŞİMDİ BU AKIM KANADA' YA SIÇRADI





İlk olarak Doğu Kanada'daki Quebec eyaleti Laval şehrinde bir cep telefonu kulesi yakıldı Yangın, sebebiyle yakınlardaki 20 kişiyi tahliye edildi . Üç gün sonra da , yakındaki başka kasabalardaki iki cep telefonu kulesi peş peşe ateşe verildi Ardından yine Laval'daki başka bir kule yandı Olaylarla ilgili şimdiye kadar sadece 2 kişi gözaltına alınırken bölge polisi yangınların 5G komplosu ile bağlantılı olduğunu düşünüyor Kanada çapında sosyal medya mecralarında 5 G karşıtı bir de kampanya başlatıldı



Dünya genelinde ticari olarak kullanılan 7 bin 272 adet 5G baz istasyonu bulunuyor



Corona virüs, dünyayı etkisi altına almaya başladığından bu yana, virüse neyin sebep olduğu en çok merak edilen soru oldu. Resmi kurumlar virüsün hayvan kaynaklı olduğunu açıklasa da yine de ortaya birçok komplo teorisi atıldı. Bu teorilerden biri ise Corona virüse yeni nesil cep telefonu teknolojisi 5G şebekelerinin neden olduğu. Bir çok ünlü ismin bu teoriye destek vermesiyle 5 G teknolojisi hedef haline geldi . Özellikle İddianın yayılmasının ardından Birleşik Krallık’taki Birmingham, Liverpool ve Belfast’taki 5G baz istasyonları saldırıya uğradı.