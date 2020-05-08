5G baz istasyonları şimdi Kanada'da da hedefte

Saldırılar sosyal medyadan paylaşılarak ülke çapında bir akıma dönüştü
ŞİMDİ BU AKIM KANADA' YA SIÇRADI
İlk olarak Doğu Kanada'daki Quebec eyaleti Laval şehrinde bir cep telefonu kulesi yakıldı Yangın, sebebiyle yakınlardaki 20 kişiyi tahliye edildi . Üç gün sonra da , yakındaki başka kasabalardaki iki cep telefonu kulesi peş peşe ateşe verildi Ardından yine Laval'daki başka bir kule yandı Olaylarla ilgili şimdiye kadar sadece 2 kişi gözaltına alınırken bölge polisi yangınların 5G komplosu ile bağlantılı olduğunu düşünüyor Kanada çapında sosyal medya mecralarında 5 G karşıtı bir de kampanya başlatıldı
Dünya genelinde ticari olarak kullanılan 7 bin 272 adet 5G baz istasyonu bulunuyor