Samanyolu Haber /Dünya / 5G baz istasyonları şimdi Kanada'da da hedefte /08 Mayıs 2020 09:36

5G baz istasyonları şimdi Kanada'da da hedefte

5G baz istasyonları komplo teorisi nedeniyle Avrupa çapında ateşe verildi. Şimdi Kanada da bir eyalette bu akım yayılıyor

SHABER3.COM

Corona virüs, dünyayı etkisi altına almaya başladığından bu yana, virüse neyin sebep olduğu en çok merak edilen soru oldu. Resmi kurumlar virüsün hayvan kaynaklı olduğunu açıklasa da yine de ortaya birçok komplo teorisi atıldı. Bu teorilerden biri ise Corona virüse yeni nesil cep telefonu teknolojisi 5G şebekelerinin neden olduğu. Bir çok ünlü ismin bu teoriye destek vermesiyle 5 G teknolojisi hedef haline geldi . Özellikle  İddianın yayılmasının ardından Birleşik Krallık’taki Birmingham, Liverpool ve Belfast’taki 5G baz istasyonları saldırıya uğradı. 
Saldırılar sosyal medyadan paylaşılarak ülke çapında  bir akıma dönüştü 

ŞİMDİ BU AKIM KANADA' YA SIÇRADI 

İlk olarak Doğu Kanada'daki Quebec eyaleti  Laval şehrinde  bir cep telefonu kulesi yakıldı  Yangın, sebebiyle yakınlardaki 20 kişiyi tahliye edildi . Üç gün sonra da , yakındaki  başka kasabalardaki iki cep telefonu kulesi peş peşe ateşe verildi Ardından yine  Laval'daki başka bir kule yandı Olaylarla ilgili şimdiye kadar sadece 2 kişi gözaltına alınırken bölge polisi  yangınların  5G komplosu ile bağlantılı olduğunu düşünüyor  Kanada çapında sosyal medya mecralarında 5 G karşıtı bir de kampanya başlatıldı 


Dünya genelinde ticari olarak kullanılan 7 bin 272 adet 5G baz istasyonu bulunuyor
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