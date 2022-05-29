Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile Samoa arasında imzalar atıldı /29 Mayıs 2022 19:27

Çin ile Samoa arasında imzalar atıldı

Dünyada değişen dengeler sonrasında ülkeler arası yeni anlaşmalar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çin ile Samoa yönetimi arasında da bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre gelecek hafta Fiji'deki toplantıda 10 Pasifik adası ülkesiyle ekonomi-güvenlik paktı kurma hedefiyle bölge turuna çıkan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu ülkelerden biri olan Samoa ile yeni anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Samoa'nın Çin'le işbirliği yapacağı alanların daha sonra belirleneceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Samoa'nın en üst düzey yetkilileriyle 'ortak çıkarlarla endişelerin' olduğu konuları görüşerek ve ekonomik-teknik işbirliği anlaşması imzalayarak Apia ziyaretini tamamladığı belirtildi.

'Ortak çıkarlar'

Samoa hükümetinin açıklamasında “Samoa ile Çin Halk Cumhuriyeti, ortak çıkarlar ve taahhütleri hayata geçirecek daha büyük çaplı işbirliği için çalışamaya devam edecek" denildi.

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