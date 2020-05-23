Çin ilk kez vaka bildirmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.







Komisyonun açıklamasında, 22 Mayıs’ta aylar sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmediği kaydedildi. Sadece yapılan testler sonucu ikisi yurt dışı kaynaklı 28 asemptomatik taşıyıcının saptandığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölümlerin meydana gelmediği, 3 hastanın da iyileştiği bildirildi.





Toplamda, Çin’de salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 82971 olarak kaldı, aralarından 78 bin 258 hasta iyileşirken 4 bin 634 hasta de öldü. Ayrıca hastanelerde 79 kişinin kaldığı aktarılıyor.