Samanyolu Haber /Dünya / Çin ilk kez vaka bildirmedi /23 Mayıs 2020 14:55

Çin ilk kez vaka bildirmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede salgının başlangıcından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini, son 24 saatte sadece asemptomatik taşıyıcıların saptandığını belirtti.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Komisyonun açıklamasında, 22 Mayıs’ta aylar sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmediği kaydedildi. Sadece yapılan testler sonucu ikisi yurt dışı kaynaklı 28 asemptomatik taşıyıcının saptandığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölümlerin meydana gelmediği, 3 hastanın da iyileştiği bildirildi.

Toplamda, Çin’de salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 82971 olarak kaldı, aralarından 78 bin 258 hasta iyileşirken 4 bin 634 hasta de öldü. Ayrıca hastanelerde 79 kişinin kaldığı aktarılıyor.
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