Çin, Özbekistan’ı yakın markaja aldı!

İki ülke lideri ilişkilerinin seviyesini 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa' yükselttiklerini bildirdi.







Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, ilişkilerin seviyesinin 'her koşulda stratejik ortaklığa' yükseltilmesinde mutabakata varıldığı açıklandı.





Şi, görüşmede, Özbekistan'ın 32 yıl önce Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Orta Asya ülkesi olduğunu hatırlatarak, İpek Yolu mirasını devralan iki ülke halkları arasındaki bağların köklerini ve canlılığını koruduğunu belirtti.





Çin ve Özbekistan'ın yeni dönemde 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık' ilişkisini üst düzey siyasi güveni geliştirmek için kullanması gerektiğini söyleyen Şi, Kuşak ve Yol'un ortak inşası aracılığıyla iki ülkenin modernleşme çabalarını karşılıklı desteklemesi gerektiğine işaret ettiği için fırsat olarak kullanılmasının öneminin altını çizdi.





Şi, Çin'in üç boyutlu bağlantılılık ağları inşa ederek Özbekistan'ın 'karaya sıkışmış' bir ülkeden 'kara-bağlantılı' bir ülkeye dönüşmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Uluslararası durumun karmaşıklığı karşısında iki ülkenin birbiriyle dayanışmasının önemine işaret eden Şi, Çin'in Özbekistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi kalkınma yolunu seçmesini desteklediğini dile getirdi.





Özbek lider Mirziyoyev görüşmede, Çin liderine ülkesindeki reformları desteklemesinden dolayı teşekkür etti. Ortak yatırım projelerini desteklemeye yönelik mali araçların genişletilmesi konusunda varılan anlaşmayla Çin Eximbank'ın Taşkent'te Orta Asya Bölge Ofisi’ni açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mirziyoyev, Çinli iş insanlarını Özbekistan'daki kamu kuruluşları ve bankalarının özelleştirilmesi sürecine aktif olarak yer alma çağrısında bulundu.