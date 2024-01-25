Türkiye'deki Avukatlar İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Weltanwälte e.V., insan hakları ve adalet mücadelesinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla, Türkiye'deki avukatlar için destek isteyerek Almanya'daki tüm Barolara, Alman Barolar Birliğine ve Almanya'daki Avukat derneklerine önemli bir mektup gönderdi. 24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü vesilesiyle yapılan bu çağrı, Türkiye'de avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız yargılamalara, hapis cezalarına ve meslekten men edilmelere maruz kaldıklarını vurguluyor.



Weltanwälte e.V.'nin Başkanı Av. Mehmet Reşat Bozkurt tarafından gönderilen mektupta, "Türkiye'deki avukatların durumu, sadece bireysel hakları değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin temel ilkelerini de tehdit etmektedir." deniliyor. Mektupta, uluslararası toplumun ve meslek örgütlerinin bu konuya dikkatini çekmek ve somut adımlar atmak amacıyla bu çağrının yapıldığı belirtiliyor.

Weltanwälte e.V., Türkiye'deki avukatların durumuna yönelik kamuoyu açıklamaları yapılması, farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenlenmesi ve uluslararası hukuk platformlarında iş birliği yapılması gibi önerilerde bulunuyor. Dernek, Türkiye'deki avukatların durumunun iyileştirilmesi için uluslararası dayanışmanın ve eylemin önemini vurguluyor ve tüm ilgili tarafları bu önemli konuda harekete geçmeye ve destek olmaya çağırıyor.













Bu arada Türkiye’den sürgüne gitmek zorunda kalan Türk avukatlar tarafından kurulan Lawyers in Exile platformu İranlı meslektaşlarını unutmadı. Platform 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde yaptığı açıklama ile İran rejimi tarafından baskı gören avukatlara destek verdi.





