Türkiye'deki Avukatlar İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Weltanwälte e.V., insan hakları ve adalet mücadelesinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla, Türkiye'deki avukatlar için destek isteyerek Almanya'daki tüm Barolara, Alman Barolar Birliğine ve Almanya'daki Avukat derneklerine önemli bir mektup gönderdi. 24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü vesilesiyle yapılan bu çağrı, Türkiye'de avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız yargılamalara, hapis cezalarına ve meslekten men edilmelere maruz kaldıklarını vurguluyor.
Weltanwälte e.V.'nin Başkanı Av. Mehmet Reşat Bozkurt tarafından gönderilen mektupta, "Türkiye'deki avukatların durumu, sadece bireysel hakları değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin temel ilkelerini de tehdit etmektedir." deniliyor. Mektupta, uluslararası toplumun ve meslek örgütlerinin bu konuya dikkatini çekmek ve somut adımlar atmak amacıyla bu çağrının yapıldığı belirtiliyor.
Weltanwälte e.V., Türkiye'deki avukatların durumuna yönelik kamuoyu açıklamaları yapılması, farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenlenmesi ve uluslararası hukuk platformlarında iş birliği yapılması gibi önerilerde bulunuyor. Dernek, Türkiye'deki avukatların durumunun iyileştirilmesi için uluslararası dayanışmanın ve eylemin önemini vurguluyor ve tüm ilgili tarafları bu önemli konuda harekete geçmeye ve destek olmaya çağırıyor.
Bu arada Türkiye’den sürgüne gitmek zorunda kalan Türk avukatlar tarafından kurulan Lawyers in Exile platformu İranlı meslektaşlarını unutmadı. Platform 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde yaptığı açıklama ile İran rejimi tarafından baskı gören avukatlara destek verdi.
İran’daki avukatların, adaletin sağlanması ve hukuki süreçlerin dürüstlüğü için mücadele ederken karşılaştıkları zorluklar ve yaşadıkları tehlikeler artmaktadır. Onlar hukukun üstünlüğüne olan cesur bağlılıklarından ve savunma hakkı için gösterdikleri çabalardan dolayı İran rejimi ve yargısı tarafından hedef haline getirilmektedir. İran hükümeti savunma mesleğine müdahale etmekte ve avukatları haklarından mahrum bırakmaktadır. Kişileri ve haklarını savunmakla görevli ve yetkili avukatlar, hapsedilmekte, işkence görmekte ve barodan ihraç edilmektedir. İran’da yakın dönemde çok sayıda avukat gözaltına alındı, uzun süreli tutuklandı ve cezalara mahkum edildi. Tıpkı Dünyanın başkaca birçok ülkesindeki avukatlar gibi İran’daki avukatların şartlarının iyileşmesi büyük bir temennimizdir.
İran’da avukatlar mesleklerini ifa ederken büyük tehlikelerle karşılaşırken, Türkiye’deki avukatların yaşadığı tehlike ve saldırılarda benzer tablolar sergilemektedir. 24 Ocak vesilesiyle Türkiye’deki avukatların durumuna bakıldığında ise her sene daha da geriye giden bir tablo ile karşılaşmaktayız. Türkiye’deki avukatlar için 2023 yılı, Türkiye’de tehlike altında bulunan avukatlara adanan 2012 ve 2019 yıllarından farklı değildir. 2023 yılında da avukatlar mesleki faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınmaya, tutuklanmaya ve haksız cezalara çarptırılmaya devam etti. Dolayısıyla avukatlar için bu gün, giderek daha fazla anlam kazanmaktadır.