Çin yabancılara kapılarını kapattı

Çin, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye gelecek yabancıların ülke topraklarına girişini yasakladı.





Vuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs'ün ilerleyişi durmasına rağmen Çin’e yapılan seyahatlerde virüse rastlanmaya devam edildi.





Çin her gün açıkladığı yeni vakaların ülkeye gelen yabancılardan kaynaklandığını belirtirken radikal bir karar alarak ülke sınırlarını yabancı pasaportlu kişilere kapattığını açıkladı.





Çin’deki vakalar son olarak geçtiğimiz hafta 80 bini aşmıştı. Ülkeye yabancı girişini engelleyecek kararın 28 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.





Dünya genelinde ise şu an 500 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda.