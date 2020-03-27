Samanyolu Haber /Gündem / "İçimizde ne canavarlar, ne de güzel insanlar varmış" /27 Mart 2020 00:21

"İçimizde ne canavarlar, ne de güzel insanlar varmış"

YouTube üzerinden yayın yapan KHK TV'ye açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Boydak, “İçimizde ne canavarlar varmış, içimizde ne güzel insanlar varmış bunları görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Boydak Holding ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mustafa Boydak KHK TV’ye konuştu, “7 yıldır Türkiye nerelerden nerelere savruldu” dedi.

“İçimizde ne canavarlar varmış, içimizde ne güzel insanlar varmış bunları görmüş olduk” diyen Mustafa Boydak, “Önce can mı canan mı derler ya. Biz Şuan can derdindeyiz. Hapishanede kardeşlerim, kuzenim var bizim gibi bir sürü iş adamı var. Hapishanelerde kadınlar çocuklar var… Öncelik onlarda.” sözleriyle tahliyeler konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Türkiye’deki yargı sistemindeki çarpıklığa da değinen Boydak, “Sulh ceza mahkemesinin bir hâkimin kararıyla sizin yıllarca yaptığınız birikiminize, emeğinize, evinize barkınıza, bindiğiniz arabanıza kadar el konuluyor” sözleriyle mülkiyet hakkı ihlalinin yargı eliyle nasıl gerçekleştiğini vurguladı.

“Laiklik ilkesinin bu dönemde ne kadar önemli olduğunun farkına vardık” diyen Mustafa Boydak, “Bizim çocuklarımız iyi eğitim alsın, akla bilime inansın, biz de bilimle akılla hareket edelim” dedi.

Yargı eliyle ellerinden alınan şirketlerini geri alacaklarını belirten Mustafa Boydak, “Biz kısa zamanda tekrar geleceğiz, şirketlerimizin başına geçeceğiz ve onları tekrar hak ettikleri yerlere getireceğiz. Girişimcilik ruhumuzla Türkiye’yi kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yaşadıkları zor dönemde kendilerine destek olmak isteyen insanlardan bahseden Boydak, “Ne iş adamları ne sanayiciler fabrikalarının anahtarlarını getirip verdi bu süreçte. Öncelikle bizim çukurdan çıkmamız için” sözleri dikkat çekti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İçimizde ne canavarlar, ne de güzel insanlar varmış" Sonraki Haber >>

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:10:09