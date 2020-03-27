"İçimizde ne canavarlar, ne de güzel insanlar varmış"

Boydak Holding ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mustafa Boydak KHK TV’ye konuştu, “7 yıldır Türkiye nerelerden nerelere savruldu” dedi.





“İçimizde ne canavarlar varmış, içimizde ne güzel insanlar varmış bunları görmüş olduk” diyen Mustafa Boydak, “Önce can mı canan mı derler ya. Biz Şuan can derdindeyiz. Hapishanede kardeşlerim, kuzenim var bizim gibi bir sürü iş adamı var. Hapishanelerde kadınlar çocuklar var… Öncelik onlarda.” sözleriyle tahliyeler konusundaki düşüncelerini paylaştı.







Türkiye’deki yargı sistemindeki çarpıklığa da değinen Boydak, “Sulh ceza mahkemesinin bir hâkimin kararıyla sizin yıllarca yaptığınız birikiminize, emeğinize, evinize barkınıza, bindiğiniz arabanıza kadar el konuluyor” sözleriyle mülkiyet hakkı ihlalinin yargı eliyle nasıl gerçekleştiğini vurguladı.







“Laiklik ilkesinin bu dönemde ne kadar önemli olduğunun farkına vardık” diyen Mustafa Boydak, “Bizim çocuklarımız iyi eğitim alsın, akla bilime inansın, biz de bilimle akılla hareket edelim” dedi.





Yargı eliyle ellerinden alınan şirketlerini geri alacaklarını belirten Mustafa Boydak, “Biz kısa zamanda tekrar geleceğiz, şirketlerimizin başına geçeceğiz ve onları tekrar hak ettikleri yerlere getireceğiz. Girişimcilik ruhumuzla Türkiye’yi kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.





Yaşadıkları zor dönemde kendilerine destek olmak isteyen insanlardan bahseden Boydak, “Ne iş adamları ne sanayiciler fabrikalarının anahtarlarını getirip verdi bu süreçte. Öncelikle bizim çukurdan çıkmamız için” sözleri dikkat çekti.



