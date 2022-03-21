Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü /21 Mart 2022 11:30

Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.

Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü

China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Guangxi bölgesinde düştü… Kunming’den Guangzhou’ya hareket eden 133 yolcu taşıyan uçağın düşme sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çin devlet televizyonunun “kaza” olarak adlandırdığı olay sonunda dağlık bölgede alevler yükseldiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda da sivillerin dağlık bir alanda yükselen alevleri çektiği görüntüler yayınlandı.

Air China ve China Southert Airlines ile birlikte Çin’in en büyük üç havayolu şirketinden biri olan China Eastern Havayolu, iç ve dış hatlarda hizmet veriyor ve Şangay merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Uçağın detayları ve kazada ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, “Arama-kurtarma ekipleri bölgeye ilerliyor” denildi.

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