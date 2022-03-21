Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’nın 4’te 1’i yollarda... 10 milyon kişi evinden oldu /21 Mart 2022 11:28

Ukrayna’nın 4’te 1’i yollarda... 10 milyon kişi evinden oldu

24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali, ülke nüfusunun 4’te birini mülteci durumuna düşürdü.

SHABER3.COM


Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre savaşın başlamasından bu yana geçen 25 günde en az 3.3 milyon kişi ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. Hemen hepsi kadın ve çocuklar ile yaşlı ve hasta erkeklerden oluşan mültecilerin çoğu Polonya sınırından ülkeyi terk etti. Kalan 6.5 milyon sivil ise çatışma bölgelerinden uzakta, daha güvenli noktalara ülke içinde seyahat etti. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu ülkede 10 milyon vatandaş yerinden oldu. BM’ye göre çatışmalarda hayatını kaybeden sivil sayısı ise 847’ye yükseldi.

KORİDORDAN 40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna’da savaşın en sert yüzünün hissedildiği güneydeki liman kenti Mariupol’da geçen hafta hemen her gün kısa sürelerle açık tutulabilen insani koridorlar sayesinde 40 bin kişi Savaş bölgesinden kaçmayı başardı. Geçen hafta çıkmayı başarabilenler 430 binlik savaş öncesi nüfusun yüzde 10’una karşılık geliyor. Tahliyeler için dışarıdan otobüslerin kente girişine izin verilmezken, 40 bin kişi 8 binden fazla özel araçla şehirden ayrılmış oldu. Mariupol kent yönetimine göre şehirde işgalin başından beri 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’daki savaş en çok kadınları ve çocukları vurdu. Evlerini bırakıp , can havliyle komşu ülkelere kaçan kadınlar ve çocuklar, Avrupa’nın göbeğinde bir anda sığınmacı durumuna düştü. Mülteci kamplarında çekilen görüntülere çocukların yüzlerindeki masumiyet ve kadınların gözyaşları yansıdı.


 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’nın 4’te 1’i yollarda... 10 milyon kişi... Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:20