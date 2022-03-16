Samanyolu Haber /Sağlık / Çin'de rekor koronavirüs vakaları şirketleri durdurdu /16 Mart 2022 11:39

Çin'de rekor koronavirüs vakaları şirketleri durdurdu

Çin'de koronavirüs vakalarının rekor düzeyde artması üzerine, pandeminin başlangıcından bu yana en kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamalarından biri uygulanıyor. Ülkede çok uluslu şirketler de bazı operasyonlarını durdurdu.

Çin'de rekor koronavirüs vakaları şirketleri durdurdu

Çin'de koronavirüs vakalarının rekor düzeyde artması üzerine, pandeminin başlangıcından bu yana en kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamalarından biri uygulanıyor. Ülkede çok uluslu şirketler de bazı operasyonlarını durdurdu.

Çin'de koronavirüs vakalarının sayısı 5000'i aştı. Vakaların çoğu ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde ortaya çıktı. Bunun üzerine, 24 milyon kişinin yaşadığı Jilin eyaletinin tamamı karantina kapsamına alındı. Çin’deki karantinadan dolayı uluslararası ticarette yine bazı sıkıntıların olabileceği öngörülüyor. 

Çin’in finans merkezi Şanghay kentinde de yeni vakalar nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Kent sakinlerinden gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, seyahat edecek kişilere de son 48 saate ait nükleik asit testinin sonucunu gösterme şartı geldi. Çin’de salgınla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Omicron’un yayılmasına karşı ülkenin ‘dinamik sıfır vaka stratejisi’nin ciddiyetle uygulanması çağrısı yaptı. Sun, vakaların daha erken tespit edilmesini sağlamak için halkın hızlı antijen testleri uygulamasının önem taşıdığının da altını çizdi.

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