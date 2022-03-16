Starbucks'ta bir devir kapanıyor: 3 yıl içinde tarih olacak

Doğaya atılan plastikler, pek çok hayvanın yaşamını tehlikeye atarken; tüm dünya koca bir çöplük olma yolunda ilerliyor. Pek çok firma, tek kullanımlık ürün kullanımını minimuma indirmiş olsa da, her gün hala yüz binlerce atık doğaya bırakılıyor.





Son olarak, dev kahve zinciri Starbucks da, kullanılan tek kullanımlık ikonik bardaklarının değiştirilmesi için bir adım atmaya hazırlanıyor. Karton bardaklardaki beyaz üzerine Starbucks logosunun yerleştirildiği veya tatillere özel temalara yer verilen bardaklar ve soğuk içecekler için şeffaf plastik bardaklar pek çok müşteri tarafından beğenilse de şirket bu bardakların atığa dönüştüğünü ve sokaklarda, caddelerde dolaştığının farkında.





Bu sebeple Starbucks, tek kullanımlık bardaklar yerine kullanabileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.





'ÖDÜNÇ BARDAK'

CNN'e konuşan Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek bardaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.





HENÜZ TEST AŞAMASINDA

WebTekno'da yer alan habere göre; şirketin bu atıkların önüne geçmek için bulduğu çözümlerden biri müşterilerin Starbucks'lardan ödünç kupa alması.





Test aşamasında olduğu söylenen bu yeni uygulamayla, Starbucks, 2025 yılına kadar her müşterinin bir seramik ya da yeniden kullanılabilir kupa ödünç alarak kahve siparişlerinde kullanabilmesini hedefliyor. Buna göre müşteriler, kahveleri karton bardak yerine ödünç aldıkları Starbucks bardaklarında içebilecek.





Müşterilerin bardağı geri getirmemesi gibi durumlarla karşılaşmamak için de şirket, bu bardaklardan isteyen müşterilerden belirli bir miktar depozito alacak. Müşteriler bardakları iade ettiğinde de bu depozito geri ödenecek. Tabii söylenenlere göre şirketin atık bardaklar için tek çözüm yöntemi de bu değil.





İKONİK BARDAKLAR KALDIRILACAK MI?

Pandemi döneminde Starbucks, müşterilerin kendi kupalarını getirmesini yasaklamıştı. Çıkan haberlere göre şirket, önceden veya arabaya sipariş verse bile müşterilerin kahvelerini kendi fincanlarında almalarına olanak sağlamayı planlıyor. Şirketin bu yeniliği gelecek yılın sonuna kadar ABD ve Kanada’daki Starbucks mağazalarında kullanıma sunacağı söyleniyor.





Karton bardak kullanımını aşamalı olarak sona erdirmek için, bu uygulamalar hayata geçtiğinde bile isteyen müşteriler yine karton ve plastik bardaklarda içeceğini alabilecek.





Şirket, bu bardakların kullanımına aşamalı olarak son vermeyi planlıyor.