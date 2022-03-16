Samanyolu Haber /Gündem / Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı /16 Mart 2022 11:36

Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Türk askeri kontrol noktasının çevresini bombaladı. Ankara'ya Ukrayna mesajı mı verildi?

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası dikkatler bu savaş çevrilirken, Türk askerinin bulunduğu İdlip’ten ürküten haberler geliyor.

Suriye basını, Rus savaş uçaklarının, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait kontrol noktasının bulunduğu İdlib’in Şinan kasabasının etrafını bombaladığını belirtti.

Kaynaklar, uçaktan atılan iki füzeden yayılan şarapnel parçalarının etrafa saçıldığını, ancak can kaybı olmadığını bildirdi.

Suriye basını, Rus savaş uçaklarının 6 Şubatt’tan bu yana, 36 gündür İdlib’i bombalamadığına dikkat çekti.

Moskova'nın İdlib'i bombalaması, Kiev'in yanında yer almaya çalışan Ankara'ya mesaj olarak yorumlandı.

Rusya- Ukrayna savaşında, arabulucu rolüne soyunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zeleniskiy ile Vladimir Putin’i masaya oturtmaya çalışıyor.
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