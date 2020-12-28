Çin'de, Vuhan'daki salgını dünyaya duyuran kişiye 4 yıl hapis

Çin İnsan Hakları Savunucuları Ağı (CHRD), Şangay Mahkemesi'nin pazartesi günü görülen duruşmada gazeteci Zhang Zhan'ı 'rahatsızlık oluşturarak kamu düzenini bozmaya neden olmak' iddiasından suçlu bularak dört yıl hapsine hükmettiğini duyurdu.







Savcılığın iddianamesine göre Zhan, salgın hakkında bağımsız olarak haber yapmak için 2020'nin şubat ayında Vuhan'a giderek "WeChat, Twitter ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla metin, video ve diğer medya yoluyla yanlış bilgiler" gönderdi.





Çinli gazeteci, ayrıca, yabancı medya kuruluşlarıyla röportajları kabul etmek ve Vuhan'daki virüs hakkında haberleri 'kötü niyetle yaymak' ile suçlandı.





CHRD'ye göre Zhang Zhan, 14 Mayıs'ta Vuhan'da kayboldu ve bir gün sonra 640 kilometro uzaklıktaki Şanghay'da polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.







KAMU DÜZENİNİ BOZMAKLA SUÇLANDI





İnsan hakları ağı, Vuhan'daki yeni tip koronavirüs salgını hakkında haber yapan bağımsız gazeteci ve aktivistlerin baskı gördüğünü ve benzer şekilde 'rahatsızlık yaratarak kamu düzenini bozmaya neden olmak'la suçlandığını belirtti.





37 yaşındaki eski avukat, Mayıs ayında gözaltına alındı ??ve aylardır açlık grevi yapıyor. Zhan'ın avukatları, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtiyor.





Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili sansürlenen haberleri kurdukları bir platformda yayımlayan Pekin merkezli 3 internet aktivisti ortadan kaybolmuştu.