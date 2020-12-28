Vergi daireleri önünde borç kuyruğu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için müracaatlar devam ediyor.





31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek taksit hakkından faydalanmak isteyenler bugün İstanbul Vergi Dairesi önünde saatlerce kuyrukta bekledi.





Yapılandırma düzenlemesi 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.





HANGİ BORÇLARA TAKSİT HAKKI TANINACAK?





Yapılandırma kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.





Ödemeler 18 taksitte yapılabilecek. 18 taksitle ödenebilecek borçlar, iyi ayda bir tahsil edilecek.





İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, 2021 yılı ocak ayında gerçekleştirilecek.