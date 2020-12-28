'Çökecekleri kanala' bu tetikçiyi getiriyorlar

TARIK TOROS | TR724

Olay TV'ye Atanan Kayyımı Tanıyorum





Olay TV’nin açılışı da kapanışı da şeffaf olmadı.





Fabrika ayarlarına dönme iddiasındaki haberciliğe yakışmayan da bu.





Ta başında patron belirsizdi.





Sonra, Cavit Çağlar ortaya çıktı.





İkinci bir ortak olduğunu ise kapanışta öğrendik: Hüseyin Köksal.





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Fatih Portakal ekranlara veda edip YouTube’a geçerken:





Olay TV’nin (eski NTV’ye atıfla) çıkışı…





Herkese ‘acaba’ dedirtti.





Acaba…





Ülkede bir şeyler tersine mi dönmeye başlamıştı?





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Patron Cavit Çağlar’ın profili çok önemliydi.





Tecrübeli bir medya patronuydu.





Ülkenin ilk özel haber kanalı NTV’yi (1996) kurmuştu.





Sözleri çok iddialıydı:





-Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim. (Twitter, 13 Eylül 2020)





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Gelgelelim sürecin sonunda Fatih Altaylı’ya söylediğini yaptı:





-Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapanı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim. (12 Eylül 2020, Habertürk)





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30 Kasım pazartesi günü büyük heyecanla başlayan yayın…





25 Aralık Cuma günü siyaha düştü.





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9 Eylül 2020’de kaleme aldığım “Cavit Çağlar olmasaydı 15 Temmuz’un akıbeti çok farklı olabilirdi” başlıklı yazının önermesi şuydu:





-Bir dönemin parlak işadamı, Demirel’in prensi Cavit Çağlar, 2015 itibariyle TMSF’ye 300 milyon dolar borçlu batık bir patronken…





-25 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağından sonra Ankara ile Moskova arasında arabulucu olmuş ve şu tarihi sözü söylemişti:





-Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız olmasaydı uçak krizi aşılamazdı ve 15 Temmuz’un akıbeti çok farklı olabilirdi. (Habertürk, 8 Kasım 2017)





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Çağlar, iki sene sonra devlete tüm borcunu kapattı.





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Olay TV kapandıktan sonra…





Gerek çalışanların gerek Cavit Çağlar’ın tüm açıklamalarını okudum, seyrettim.





Neyin doğru olduğunu çıkarmak güç, çünkü çelişen çok şey var.





Bildiğim şey şu:





-Tüm ekip kurulurken,





-Yayın planlanırken,





-Nuri Çolakoğlu işlerin başındayken…





Yani…





Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları boyunca gelişmeleri takip eden Cavit Çağlar…





“Kalkış” başlamış daha kanal “yörüngeye” oturmamışken…





26 gün sonra neden “off” tuşuna bastı ve her şeyi iptal etti?





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Saray’dan eline bir liste tutuşturuldu.





Kanal 7 kökenli isimlerdi bunlar.





Onlarla görüştürüldü.





Tüm yönetime bu ekip atanacak, sözümona diğer çalışanlar korunacaktı.





Bu ekipte üç isim vardı.





Biri benim için hayli tanıdık.





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Medya grubumuza kayyım atanıp 28 Ekim 2015’te binamız basıldı.





BUGÜN TV ve KANALTÜRK yayınları siyaha düşürüldü ve binadan atıldım.









Bu tetikçi, Çağlar’a verilen üç kişilik listedeydi yine.





Ve muhtemelen, haberin başına koyacaklardı.





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Sözün özü:





Olay TV’ye kayyım atandı.





Cavit Çağlar içine sinmese de onlarla görüştü.





Bunu ortağına ve içeriye kabul ettirmeye çalıştı mı, bilmiyoruz.





En nihayetinde fişi çekti.





Olan budur.